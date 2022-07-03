القاهرة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستأهل فريق غزل المحلة إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة المصرية عقب فوزه على فريق الإسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة (4 -3) في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2) ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي حسمها المحلة في النهاية لصالحه.وفي منافسات البطولة ذاتها، تغلب فريق فيوتشر على فريق إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب القاهرة الدولي، ليواجه فيوتشر بهذا الفوز غزل المحلة في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.‏// انتهى//01:49ت م0012