سيئول 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم ، تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 6 آلاف و 253 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و395 ألفا و 86إصابة.كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و574 وفاة.// انتهى //07:07ت م0018