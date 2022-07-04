عام / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا
الاثنين 1443/12/5 هـ الموافق 2022/07/04 م واس
سيئول 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واس
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم ، تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 6 آلاف و 253 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و395 ألفا و 86إصابة.
كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و574 وفاة.
// انتهى //
07:07ت م
0018