ينبع 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسنظمت مؤخرا بلدية محافظة ينبع حفل تكريم الموظفين المتقاعدين وذلك بقاعة الاحتفالات بشرم ينبع وذلك بحضور رئيس بلدية ينبع / ياسر بن على بن جريد الرفاعي ومسئولي البلدية والمتقاعدين حيث أعرب رئيس بلدية ينبع عن شكره وتقديره لمنسوبي البلدية المتقاعدين على ما قدموه لخدمة وطنهم وأبناء وطنهم وقال الرفاعي هذا اليوم هو يوم الشكر والعرفان على مبذلتوه من جهد وتفانيتم في أداء أعمالكم لخدمة وطنكم فهنيئا لكم على ما أنجزتموه وأرجوا الله عز وجل أن يثيبكم حسن الثواب واعرب المتقاعدين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية ومنسوبيها على هذه اللفته الكريمة لتكريمهم .// انتهى //07:07ت م0019