ينبع 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسهيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع 88 جامعا ومصلي لاداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لها وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المكلف نايف بن عبد الله الحشكلي أنه جرى أتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز المصليات والجوامع بكل مستلزماتها حرصا على راحة المصلين وتوفيرمايضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنية وجرى العمل على تكليف الخطباء بكل جامع ومصلى .// انتهى //07:25ت م0020