ينبع 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستواصل محافظة ينبع ومراكزها عملها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لهذ العام من خلال تكليف عددا من موظفي المحافظة والمراكز من خلال أقسام الحقوق العامة والخاصة والشئون التنموية والاتصالات الأدارية ولجنة التعديات وذلك من اجل العمل على أنجاز معاملات المواطنين والمقيمين من خلال أوقات الدوام من الاحد حتى الخميس من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية مساء للمحافظة وأيضا دوام المراكز من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية مساء .// انتهى //07:42ت م0021