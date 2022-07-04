منى 5 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة و المشاعر المقدسة اليوم، ما بين 31 - 43 درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية خلال أوقات النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة تتراوح سرعتها من 15 إلى 38 كيلو متر في الساعة.وبين المركز أن حالة السماء " غائمة جزئيا" واتجاه الرياح " شمالية غربية " نشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، .// انتهى //09:33ت م0022