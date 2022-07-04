جيزان 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وبيش والدرب والأجزاء الساحلية بالمنطقة .كما نبّه المركز من رياح نشطة وأمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث والداير والرّيث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب ، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:02ت م0024