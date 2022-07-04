عام / رياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة جازان
الاثنين 1443/12/5 هـ الموافق 2022/07/04 م واس
جيزان 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وبيش والدرب والأجزاء الساحلية بالمنطقة .
كما نبّه المركز من رياح نشطة وأمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث والداير والرّيث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب ، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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