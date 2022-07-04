إسلام آباد 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء توافد آلاف الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مع تسليطها الضوء على تسخير حكومة خادم الحرمين الشريفين كل ما لديها من إمكانات لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.وأولت اهتمامها بالجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها باكستان، بما في ذلك تأمين مصادر الطاقة لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والصناعي، وتقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي.وتناقلت أنباء الحادث المأساوي الذي تعرضت له حافلة ركاب في إقليم بلوشستان الباكستاني والذي أدى إلى مقتل عشرين راكباً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.وعرجت في الشأن الإقليمي والدولي إلى استمرار أزمة تراجع احتياطي الوقود في سريلانكا، ومقتل وإصابة عدداً من الأشخاص إثر انهيار جليدي بشمال إيطاليا، فيما لقي العديد من الأشخاص مصرعهم إثر سقوط مروحية تابعة للحكومة في أفغانستان، وارتفاع أعداد ضحايا الانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول الأمطار بغزارة في الهند.// انتهى //10:15ت م0026