القاهرة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة "عدلي منصور" التي تعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط لخدمة نقل الركاب عبر مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي والأتوبيس الترددي والسوبر جيت.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق مع نظيره النمساوي جيرهارد كارنير، وتناولت سبل تعزيز التعاون الأمني، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ورصدت صحف الاثنين تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، مبرزة الاحتجاجات الشعبية التي تجددت في مناطق متفرقة من البلاد، ودعوة الأمم المتحدة إلى تجنب العنف.ونشرت تحذير الخارجية الفلسطينية من مخاطر وتداعيات عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لضم المستوطنات للاحتلال.وأنبأت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن مقتل وإصابة العشرات جراء الهجوم على مركز للتسوق في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.// انتهى //10:29ت م0027