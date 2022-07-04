الرباط 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن قرار وزارة الصحة القاضي باعتماد جرعة رابعة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا بالنسبة للمسنين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بالبلاد.واهتمت بالجولة الجديدة التي بدأها المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا بالمنطقة، في محاولة اخرى لإحياء العملية السياسية بشأن هذا الملف.وتناقلت صحف الاثنين مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بتدخل دولي عاجل لوقف الحفريات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه قبل فوات الأوان.ولفتت صحف المغرب إلى الاجتماع الذي عقده قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أكرا، لمراجعة خطة عملهم بشأن الاوضاع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.وأشارت الصحف إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في ولاية مانيبور شمال شرقي الهند إلى 37 قتيلا، فيما لا يزال 25 آخرين في عداد المفقودين.// انتهى //10:30ت م0029