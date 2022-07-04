عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى استقلال بلاده
الاثنين 1443/12/5 هـ الموافق 2022/07/04 م واس
جدة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
// انتهى //
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