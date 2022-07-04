الخرطوم 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تحذير نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال مخاطبته أمس حفل تخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور، من أن الأوضاع التي تشهدها السودان قد تعصف بأمنه واستقراره وتهدد بشكل واضح وجودنا ووحدتنا.ولفتت الانتباه إلى إصدار النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة أمس قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث 30 يونيو 2022 برئاسة رئيس نيابة عامة.وأولت صحف الاثنين اهتماماً بموافقة مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال السودانية على إصدار وحدات صندوقين استثماريين بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيهٍ سوداني.ونقلت عن محامو الطوارئ أن سلطات الأمن والشرطة في السودان أطلقت سراح 145 معتقلاً من سجن سوبا، شرقي العاصمة الخرطوم، جرى إيقافهم خلال مشاركتهم في مواكب 30 يونيو.ونشرت صحف السودان تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من مخاطر وتداعيات عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدعوات الإسرائيلية المتواصلة لضم المستوطنات للاحتلال.//انتهى //10:57ت م0032