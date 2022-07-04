الدمام 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسإعداد : محمد جليح ، تصوير : أنور الأحمديشهد سوق الماشية بالدمام حالياً أحد أكبر الأسواق من نوعها في المملكة، إقبالاً من المتسوقين لشراء الأضاحي، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تطبيقاً لشعيرة من شعائر الإسلام وهي "الأضحية" التي يحرص المسلمين على أدائها خلال أيام العيد المبارك.ورصدت "واس" في جولة ميدانية في عدد من أسواق الماشية بمدينة الدمام، حركة البيع والشراء للأغنام من البائعين والمتسوقين، حيث يضم سوق الماشية أنواعاً متعددة من الخراف، هي ( نعيمي وسواكني وحري ونجدي وعربي)، إلا أن الراغبين بشراء الأضاحي يحرصون على أن تكون سالمة من العيوب الشرعية والأمراض والهزال ، ومن العرج والعور والعمى والكسور وقطع الأذن امتثالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي".ولمس فريق "واس " خلال تواجده في الأسواق اختلاف أسعار الأضاحي من عام لآخر بحسب كثرة المعروض منها أو قلته، فيما تتراوح الأسعار حاليًا للأضاحي من 1100 إلى 1600 ريالٍ، والحري والسواكني من 1100 إلى 1350 ريالاً حسب الحجم، فيما يبلغ سعر النعيمي من 1500 إلى 1600 ريالٍ، علماً أن حركة السوق هذا العام بدأت مع منتصف شهر ذي القعدة ، ثم ازداد النشاط تدريجياً إلى أن بلغ الذروة مع قرب عيد الأضحى المبارك ، وذلك بسبب زيادة إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي، إضافةً إلى زيادة الطلبات على الذبائح من المطاعم التي تشهد نشاطا ًكبيراً في فترات الأعياد.وفي لقاءات بعددٍ من مربي وتجار الماشية أكدوا استعدادهم المبكر لموسم عيد الأضحى المبارك حيث أنهم يقومون طوال العام بتربية مواشيهم استعداداً لهذا الموسم الذي يعد موسمًا نشطًا لبيع المواشي، وعرضها في أسواق الدمام الأسبوعية والشعبية وفي المحافظات الرئيسية، التي تجد إقبالًا متواصلاً من قبل المتسوقين وفرصة جيدة للبيع والشراء.وأشاروا إلى أن المشتري يمضي عادةً وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقت مبكر، وبسعر مناسب تجنباً لزحام الأيام الأخيرة، فيما يجد بعض المشترين وقتاً قبل العيد للتنقل بين عددٍ من الأسواق بحثاً عن الأضحية المناسبة الخالية من العيوب والمتوفر فيها الشروط الشرعية.// انتهى //11:24ت م0034