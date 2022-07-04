تونس 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الجدل الدائر داخل الأوساط السياسية والحزبية والاقتصادية في تونس حول نص الدستور الذي صدر في البلاد مؤخراً وطريقة صياغته وسط تباين في الآراء بين مؤيد لمحتوى الدستور ورافض له ولكل فصوله.وكتبت صحف الاثنين عن تأكيد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك على استمرار مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في منصبها خلال الفترة الراهنة، والتي أعلنت استعدادها لتقديم تقرير عن آخر تطورات الأزمة الراهنة في ليبيا وتقديم إحاطة بشان الحوارات الليبية الليبية الأخيرة.وأخبرت صحف تونس عن إعلان الشرطة الدنماركية مساء أمس أن عدداً من الأشخاص قتلوا جرّاء إطلاق نار بمركز تجاري في العاصمة كوبنهاغن، مشيرةً إلى أنه تم القبض على أحد المتورطين في هذا الهجوم.// انتهى //11:52ت م0038