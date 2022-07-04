حج / مكتبة الحرم المكي تختزل أكثر من 3 ملايين مخطوطة علمية
الاثنين 1443/12/5 هـ الموافق 2022/07/04 م واس
منى 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واس
تختزل مكتبة الحرم المكي الشريف نوادر المخطوطات، التي تُعنى بتاريخ الحضارات الإسلامية الممتدة العريق والمليء بالإنجازات العلمية والعملية .
وتُعد المخطوطات من التراث الإسلامي الثمين التي تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين مخطوطة مبثوثة في مكتبات العالم الإسلامي وغيره ، إذ أسهمت هذه الثروة العلمية الهائلة والمعرفية من المخطوطات في انتشار الحضارة الإسلامية .
وفي جانب رقمنه تلك المخطوطات تسعى مكتبة الحرم المكي الشريف إلى تحويل محتوياتها إلى الصيغة الرقمية من خلال تحويل الكتب النادرة والصحف والدوريات لرقمية لمواكبة التقنيات الحديثة وتحقيق الخدمة السريعة .
ولحفظ وحماية هذا التراث العربي والإسلامي والعناية، جرى إنشاء مركزاً للمخطوطات يضم ما يزيد عن 7849 عنواناً، بالإضافة إلى 372 مخطوطاً غير عربي "فارسي، وتركي، وأوردو ،و2756 مخطوطاً مصوراً ورقياً .
فيما قامت المكتبة بفهرسة المخطوطات إلى 554 فهرساً عربياً وإسلامياً، و31476 مخطوطًا رقميًا، كما جرى إعداد فهارس لهذه المخطوطات ليسهل الوصول إليها .
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12:05ت م
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