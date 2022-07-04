مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسرصدت عدسة "واس" أجواء الراحة والطمأنينة والسكينة بين ضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسكهم في المسجد الحرام ما بين قارئٍ للقرآن وطائفٍ حول الكعبة وساعٍ بين الصفا والمروة, سائلين الله تعالى العفو والمغفرة.وجالت عدسة "واس" بين أروقة وساحات المسجد الحرام مبرزة الأجواء الروحانية التي تحف ضيوف الرحمن في ظل وما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لحجاج بيت الله الحرام من خدمات وتجهيزات أسهمت بشكل كبير في راحة ضيوف الرحمن وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //12:21ت م0042