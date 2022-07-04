اقتصادي / انتعاش مهنة " الحدادة " بأسواق جازان مع اقتراب عيد الأضحى
الاثنين 1443/12/5 هـ الموافق 2022/07/04 م واس
جازان 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واس
تشهد أسواق منطقة جازان الشعبية انتعاشاً كبيراً في هذه الأيام ، حيث يعمد المتسوقون إلى شراء المستلزمات الضرورية ، وخاصة ما يتعلق بالأضاحي وأهمها أدوات الحدادة من " السكاكين، والسواطير" لتقطيع اللحوم وتجهيزها لطبق " المحشوش " -الطبق الأشهر- في جازان والمرتبط بعيد الأضحى المبارك، إذ لا يكاد يخلو بيت في المنطقة من هذه الأكلة المشهورة.
ورصدت " واس " في جولتها على الأسواق الشعبية انتشار الحدادين في تلك الأسواق الذين يقومون بشحذ السكاكين والخناجر وأدوات السلخ الأخرى ، ففي العشر الأوائل لذي الحجة من كل عام تبلغ ذروة هذه المهنة وتزدهر ويكثر أربابها الذين ينتهزون هذه الأيام للتواجد داخل الأسواق وبالقرب من أماكن بيع الأغنام ، فيما يتجول البعض من موقع لآخر ، كما تتراوح تكاليف حد الشفرات باختلاف السكين وحسب جودة الحد ممن يتفنن في ذلك ليتجاوز بعضها إلى 20 ريالًا لحد السكين الواحد.
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12:23ت م
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