جازان 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستشهد أسواق منطقة جازان الشعبية انتعاشاً كبيراً في هذه الأيام ، حيث يعمد المتسوقون إلى شراء المستلزمات الضرورية ، وخاصة ما يتعلق بالأضاحي وأهمها أدوات الحدادة من " السكاكين، والسواطير" لتقطيع اللحوم وتجهيزها لطبق " المحشوش " -الطبق الأشهر- في جازان والمرتبط بعيد الأضحى المبارك، إذ لا يكاد يخلو بيت في المنطقة من هذه الأكلة المشهورة.ورصدت " واس " في جولتها على الأسواق الشعبية انتشار الحدادين في تلك الأسواق الذين يقومون بشحذ السكاكين والخناجر وأدوات السلخ الأخرى ، ففي العشر الأوائل لذي الحجة من كل عام تبلغ ذروة هذه المهنة وتزدهر ويكثر أربابها الذين ينتهزون هذه الأيام للتواجد داخل الأسواق وبالقرب من أماكن بيع الأغنام ، فيما يتجول البعض من موقع لآخر ، كما تتراوح تكاليف حد الشفرات باختلاف السكين وحسب جودة الحد ممن يتفنن في ذلك ليتجاوز بعضها إلى 20 ريالًا لحد السكين الواحد.// انتهى //12:23ت م0044