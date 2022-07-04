الدمام 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية, اليوم، حملته الإرشادية الزراعية تحت شعار "سلامة وجودة المنتجات الزراعية"، لسلامة وجودة المنتجات الزراعية المعروضة بالسوق كذلك رفع المستوى المعرفي للمستهلك بطرق حفظ المنتجات الزراعية، ضمن جهود الفرع خلال أيام الأضحى المبارك لهذا العام1443هـ، وذلك بسوق الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك المركزي بالدمام.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة التي تستمر 4 أيام، تهدف إلى ضبط المنتجات الزراعية الغير سليمة والمخالفة، و المنتجات الزراعية مجهولة المصدر، والتأكد من وجود البطاقة التعريفية للمنتج الزراعي، وإبراز دور السوق المركزي من ناحيه تسويق المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة، إلى جانب توزيع النشرات والبروشورات الإرشادية والتوعوية الخاصة بحفظ الأطعمة وتغليف المنتج على رواد السوق المركزي من مزارعين ومستهلكين من خلال الفرق الرقابية والتفتيشية المشاركة في الحملة.// انتهى //12:25ت م0045