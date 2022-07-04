تبوك 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسيشهد سوق المواشي بمدينة تبوك الواقع في المنطقة الصناعية شمال المدينة في مثل هذه الأيام من كل عام حركةً شرائية مكثفة، يجتمع فيه تجار ومربو المواشي ويعرضون مواشيهم وسط إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية.ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم حركة السوق ووفرة المواشي بجميع أنواعها مثل "الخروف النعيمي" الذي تتراوح أسعاره من 1300 إلى 1900 ريالٍ حسب الحجم، فيما وصل سعر الخروف "النجدي" من 1600 إلى 2300 ريالٍ، و"الحري" تتراوح أسعاره من 1500 إلى 1800 ريالٍ.وأوضح عدد من مربي الماشية أنهم يستعدون مبكراً لموسم عيد الأضحى، الذي يعد موسمًا نشطًا لبيع المواشي, كما بيّن عدد من المتسوقين أنهم يأخذون وقتاً كافيًا لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقت مبكر، وبسعر مناسب، تجنبًا لزحام الأيام الأخيرة.// انتهى //12:26ت م0046