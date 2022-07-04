مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, مقر مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية بخطبة يوم عرفة في مشعر عرفات، وذلك للتأكد من جاهزية الموقع.وقال معاليه خلال الزيارة: إن الله -عز وجل- منّ علينا في هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأننا اليوم بفضل الله أولاً، ثم بدعم ولاة الأمر - حفظهم الله - نخدم المسلمين في كافة أصقاع المعمورة من خلال هذا المشروع المبارك الذي يسعى إلى إيصال الرسالة السامية من منبر يوم عرفة.وحث معاليه الجميع على بذل كافة الجهود في إنجاح هذا المشروع المبارك كلُ حسب اختصاصه وفي مجال عمله، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعين الجميع وأن يجعل ما يقمون به في موازين أعمالهم الصالحة.يذكر أن المشروع يستهدف الحجاج المتواجدين في مشعر عرفة، وأبناء العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغيرهم.// انتهى //12:26ت م0047