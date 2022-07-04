لندن 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية بحادثة إطلاق النار التي وقعت أمس داخل أحد مراكز التسوق في العاصمة الدينماركية كوبنهاغن وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن الشرطة تستبعد حتى الآن علاقة الهجوم بالإرهاب.وعرجت على عزم الحكومة البريطانية تسيير رحلة جوية ثانية تحمل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا على الرغم من المعارضة الكبيرة والتحديات القانونية التي أعاقت قيام الرحلة الأولى الشهر الماضي.وفي الشأن العربي، نقلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرش، الشعب الليبي إلى التهدئية والتحلي بضبط النفس بعد المسيرات السلمية الواسعة التي اجتاحت البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتأخير قيام الانتخابات.وتناولت في شأن منفصل، مستجدات الأوضاع في أوزبكستان بعد إعلان الرئيس شوكت ميرزيوييف، إلغاء خطط لتعديل مواد في الدستور تتعلق بالحكم الذاتي "لكاراكالباكستان" وحقها في الانفصال، وإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر في الإقليم الشمالي الغربي.// انتهى //12:28ت م0048