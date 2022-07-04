مكة المكرمة ٥ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٢م واسيتواصل حجاج بيت الله الحرام مع أهلهم وذويهم بشكل مستمر طوال تواجدهم بالمسجد الحرام عبر التصوير بطريقة السلفي أو السناب شات حيث تعمل الاتصالات المرئية كوسيلة محببة للجميع من أجل نقل مشاعرهم وانطباعاتهم إلى ذويهم في الدول التي ينتمون إليها.ورصدت عدسة “واس” كثيرًا من الحجاج داخل ساحات المسجد الحرام، يجرون اتصالات بذويهم لينقلوا لهم مشاهد وصورًا من توافد الآلاف من الحجاج في هذه الأيام المباركة إلى مهبط الوحي لأداء مناسك الحج.// انتهى //12:29ت م0049