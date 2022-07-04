حج / حجاج بيت الله الحرام يلتقطون الصور التذكارية أثناء تواجدهم بالمسجد الحرام
الاثنين 1443/12/5 هـ الموافق 2022/07/04 م واس
مكة المكرمة ٥ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٢م واس
يتواصل حجاج بيت الله الحرام مع أهلهم وذويهم بشكل مستمر طوال تواجدهم بالمسجد الحرام عبر التصوير بطريقة السلفي أو السناب شات حيث تعمل الاتصالات المرئية كوسيلة محببة للجميع من أجل نقل مشاعرهم وانطباعاتهم إلى ذويهم في الدول التي ينتمون إليها.
ورصدت عدسة “واس” كثيرًا من الحجاج داخل ساحات المسجد الحرام، يجرون اتصالات بذويهم لينقلوا لهم مشاهد وصورًا من توافد الآلاف من الحجاج في هذه الأيام المباركة إلى مهبط الوحي لأداء مناسك الحج.
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12:29ت م
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