القاهرة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسدعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للشباب العربي والعمل على تأهيلهم بشكل علمي حديث والدفع بهم نحو آفاق أرحب لإعداد جيل قادر على البناء لأنهم مستقبل الأمة وحاضرها.وشدد العسومي، في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العربي الذي يوافق 5 من شهر يوليو الجاري، على ضرورة تبني الأفكار الشابة المبدعة وعدم ترك الشباب فريسة للهجرة ودعمهم بشتى السبل وتوفير كافة ما يلزمهم من إمكانيات للمساهمة في إخراج أفكارهم الإبداعية والاستفادة بها في الدول العربية.// انتهى //12:55ت م0051