مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية" البرنامج الصحي التطوعي لحج هذا العام ، في موسمه الرابع عشر بمشاركة 450 متطوعاً، بهدف تقديم نموذج تطوعي میداني يسھم في تعزیز الرعاية الصحیة لضیوف الرحمن، والاستفادة من الكوادر بمختلف التخصصات الطبية.ويدعم البرنامج الصحي التطوعي الجهود المبذولة طبياً من خلال التثقيف وتقدیم الرعاية الطبیة الأولیة بما يحقق التكامل بین الجھات الحكومیة والخاصة والقطاع غير الربحي، وتعزيز روح الابتكار لدى المتطوعين عن طريق إيجاد حلول خلاقة في المجال الصحي وطب وإدارة الحشود.يذكر أن البرنامج المعتمدة ساعاته التطوعية لدى وزارة الصحة عبر منصة التطوع الصحي ووزارة الموارد البشرية في منصة التطوع يبدأ سنویاً بتأھیل المتطوعين، من خلال إقامة ورش وتطبیقات میدانیة لإعداد المشاركين وتدریبھم للتعامل مع الحالات الشائعة في موسم الحج مثل الإجھاد الحراري وضربات الشمس وعلاج إصابات القدم السكري وحالات الإعیاء.// انتهى //13:17ت م0053