المدينة المنورة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حركة قدوم مكثّفة خلال شهر ذي الحجة الجاري, استقبل خلاله رحلات على مدار الساعة أقلّت أكثر من 42 ألف حاج, قدموا من عدة دول, لأداء فريضة الحج هذا العام.واستقبل المطار أمس 6167 حاجاً تم إنهاء إجراءات دخولهم وفق تجهيزات هيأتها القطاعات العاملة في صالات استقبال الحجاج, ضمن خطة عمل تهدف إلى سرعة إتمام إجراءات الدخول لكل رحلة, قبل انتقالهم إلى مساكنهم عبر الحافلات المخصصة, إذ يبلغ متوسط مدة إنهاء إجراءات دخول ركاب الرحلة الواحدة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ساعة و 31 دقيقة لكافة الركاب.ورصدت "واس" مشاهد وصول ضيوف الرحمن من بلدانهم إلى المدينة المنورة, والجهود التي هيئتها الجهات الإشرافية والخدمات الميدانية والتطوعية من مختلف اللجان والقطاعات الأمنية, والصحية, وخدمات نقل أمتعة الحجاج إلى مساكنهم فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة الذي استقبل منذ بدء موسم الحج هذا العام وحتى مساء أمس أكثر من 305 آلاف حاج من مختلف الدول والجنسيات.// انتهى //13:30ت م0055