جازان 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتجهيز 1011 جامعاً ومصلى في كافة محافظات ومراكز وقرى المنطقة لإقامة صلاة العيد فيها، وذلك من خلال صيانتها ونظافتها وتعقيمها بمشاركة 16 فرقةً فنية وأكثر من 350 مراقباً ومراقبة.وبيّن المدير العام لفرع الوزارة أسامة مدخلي أن الفرع أكمل استعداداته لمتابعة احتياجات الجوامع ومصليات الأعياد وتوفير كل ما تحتاج إليه من صيانة ونظافة، مشيراً إلى أن موعد صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، في تمام الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة.// انتهى //13:34ت م0058