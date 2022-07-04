أبها 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، كافة استعداداته لتهيئة وتجهيز (632) جامعاً و(314) مصلى مكشوفاً في محافظات ومراكز المنطقة؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وأوضح مدير عام الفرع أحمد الخيري، أن جميع الجوامع والمصليات بالمنطقة جُهزت بكافة أعمال النظافة والتشغيل والصيانة لاستقبال المصلين، مشيرًا إلى فتح جميع الجوامع والمصليات، لتخفيف الزحام للمصلين، مبينا أن المصليات تحتوي على مواقع مخصصة للنساء إضافة لعدد من المصليات الخاصة بهن في الجوامع.// انتهى //13:34ت م0059