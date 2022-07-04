مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مركز الاتصال الموحد "مالك" لاستقبال بلاغات الدعم الفني وتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر المقدسة مثل قطار المشاعر والمخيمات ودورات المياه وربطها مباشرة بالجهة المعنية لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.ويهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية، ويعمل وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعيّة في التواصل المستمر والفعّال لخدمة الجهات ذات العلاقة.ويضم المركز نخبة من الكوادر السعودية المتخصصة المدربة على تطوير المهارات الاتصاليّة لضمان جودة التواصل الفعّال مع المستفيدين والعناية بهم وبمتطلباتهم فيما يخص نطاق عمل "كدانة" وذلك من لحظة استلام البلاغ وحتى الانتهاء من معالجته وفق مراحل ومعايير محددة.// انتهى //13:56ت م0061