منى 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واساستحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، العديد من الروبوتات الذكية ، التي من بينها مكانس تطهير سطح الكعبة الذكية ، بغية تجويد مخرجات منظومة خدمات التعقيم والتطهير الذكي .وأفاد وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري أن المكانس التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها، مشيراً إلى أنها تتميز بتوقيت شحن لمدة ٤ ساعات ومدة عمل تقدر بـ ٣ ساعات ومساحة تغطية بأكثر من١٨٠ متر مربع في ثلاث ساعات، وقوة شفط ٢٠٠٠ باسكا لخزان ٤٠٠ مل للأتربة.وأشار إلى أن المكانس تعمل بثلاث سرعات، عادي، سريع، سريع جدا، ومكنسة وممسحة هجينة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وفق معايير تراعي جودة وسلامة الرخام وإزالة العوالق الترابية، فضلاً عن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية ، وكذلك تعمل على تطهير المسجد الحرام بشكل عام.// انتهى //14:00ت م0063