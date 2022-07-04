المدينة المنورة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأعلن "طيران ناس" الناقل الجوي السعودي إطلاق أولى رحلاته المباشرة بين "العلا" والعاصمة المصرية القاهرة اعتباراً من السادس من أكتوبر 2022م .وسيربط طيران ناس بين العلا والقاهرة عبر رحلتين مباشرتين أسبوعياً، يومي السبت والخميس, من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي, ذهاباً وإياباً.وتشتهر العلا بأهميتها التاريخية والطبيعية والجغرافية مع مواقعها المليئة بالمعالم الأثرية من الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، وهي وجهة تكشف عن تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عامٍ.وتعد العلا بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق وهي موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة وهو موقع الحِجر الأثري, حيث يشتهر بأكثر من 110 مقابرٍ نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.وتقدم العلا للسياح, مجموعة متنوعة من التجارب الشيقة في التراث والفن والثقافة والاستجمام والمغامرة, واشتهرت العلا قديماً بأنها مدينة حيوية تقع على طول طرق تجارة البخور القديمة الشهيرة التي تمتد من جنوب شبه الجزيرة العربية, وصولاً إلى الشمال لمصر وما بعدها, كما انتشرت واحات العلا في المنطقة, ووفرت الراحة والترحيب اللازمين لقوافل المسافرين, وتعيد العلا الآن إحياء تاريخها والاحتفاء به من خلال الترحيب بالزوار مرة أخرى.ويتم تقديم العلا للعالم الآن, كوجهة يجب زيارتها لكل مسافر يبحث عن تجربة فريدة من نوعها, مع الخدمات عالية الجودة, وأماكن الإقامة الممتازة الواقعة بين المناظر الطبيعية الصحراوية الجميلة المذهلة.// انتهى //14:03ت م0064