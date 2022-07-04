الدمام 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسفعّل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جسر الملك فهد، ومنفذ البطحاء، وأمانات المنطقة، المحتوى التوعوي عن فضائل الحج وثوابه في الشاشات واللوحات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة ومداخل ومخارج المنطقة بأكثر من 38 لوحة يستفيد منها ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذي جسر الملك فهد و البطحاء والطرق الرئيسة.وأبان فرع الهيئة أنه أعد محتوًى توعوي متضمناً التعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأثرها في حياة المسلم، في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات وحث الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة.// انتهى //14:07ت م0065