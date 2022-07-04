المدينة المنورة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسوصل فخامة رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح إلى المدينة المنورة اليوم, لأداء الصلاة في المسجد النبوي, والتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية إبراهيم بن عبدالله برّي, وعدد من المسؤولين.// انتهى //14:35ت م0067