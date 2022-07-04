الكويت 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 3ر15 نقطةً ليبلغ مستوى 62ر7452 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 20ر0%.وتم تداول 164 مليون سهمٍ عبر 11675 صفقةً نقدية بقيمة 3ر48 مليون دينارٍ (نحو 145 مليون دولارٍ).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر15 نقطةً ليبلغ مستوى 98ر5661 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 27ر0% من خلال تداول 8ر72 مليون سهمٍ عبر 3827 صفقةً نقدية بقيمة 19ر8 ملايين دينارٍ (نحو 5ر24 مليون دولارٍ).كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر15 نقطةً ليبلغ مستوى 25ر8313 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 19ر0% من خلال تداول 2ر91 مليون سهمٍ عبر 7848 صفقةً بقيمة 2ر40 مليون دينارٍ (نحو 6ر120 مليون دولارٍ).في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر31 نقطةً ليبلغ مستوى 09ر5877 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 54ر0% من خلال تداول 13ر59 مليون سهمٍ عبر 2799 صفقةً نقدية بقيمة سبعة ملايين دينارٍ (نحو 21 مليون دولارٍ).// انتهى //15:03ت م0076