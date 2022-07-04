نجران 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأنهت أمانة منطقة نجران استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك من خلال تهيئة المنتزهات والحدائق والميادين العامة للزوار والمتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى وإجازة فصل الصيف لعام 1443هـ .وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش، أن الأمانة كثفت أعمالها في تهيئة وتجهيز المنتزهات والحدائق، كمنتزه الملك فهد ومنتزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز وشلال العريسة بمدينة نجران، إضافةً إلى 54 حديقةً في الأحياء بمسطحات خضراء مساحتها 1179417م2، و134 لعبة أطفال، و645 كرسي جلوس، إلى جانب تهيئة 14 ممشىً رياضياً بمساحة 300103 م2، و359 كرسي انتظار و1008 أعمدة إنارة ومسطحات خضراء بمساحة 109659 م2، و7 ميادين عامة، مؤكداً حرص الأمانة على أن تكون تلك المواقع متنفساً لأهالي وزوّار مدينة نجران خلال الإجازة .// انتهى //15:03ت م0077