الرياض 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مبادرة حياة التي تهدف لدعم المرضى نفسيًا بتخفيف حدة أثر المرض عبر زياراتهم وتقديم جلسات الدعم النفسي والبرامج الترفيهية .وأبانت الجمعية بأن مبادرة حياة تأتي من منطلق القيم التي أُسست عليها ومنها تخفيف أثر مرض السرطان على المريض وأسرته والمجتمع بتقديم الخدمات له مادياً ومعنوياً لاستكمال رحلته العلاجية، وتفعيلاً لخطتها الإستراتيجية لعام 2022م .يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم الخدمات الاجتماعية، من النقل، الإسكان، المساعدات المالية، خدمات الدعم النفسي وخدمات الدعم والوقاية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة في دعم مرضى السرطان عن طريق التبرع لإحدى المبادرات الموجودة في المتجر الإلكتروني عبر الرابط التالي http://store.saudicancer.sa// انتهى //15:15ت م0081