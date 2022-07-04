الدوحة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بمقدار 54.89 نقطة، أي ما نسبته 0.45%، ليصل إلى 12 ألفاً و217.35 نقطة.وبلغت كمية التداول خلال جلسة اليوم 92 مليوناً و238 ألفاً و985 سهماً، بقيمة 321 مليوناً و371 ألفاً و786.782 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13397 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 27 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:23ت م0083