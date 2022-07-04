مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأشاد عضو مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا السيد عبد الواحد بما تقدمه المملكة من جهود مباركة في خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام ، مؤكدا أن الحاج يلمس في كل عام المزيد من الخدمات والإمكانات الحديثة والمتطورة والمتقدمة التي من شأنه توفير كامل أسباب الراحة واليسر له في رحلته الإيمانية .وأكد عقب لقائه اليوم عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا رئيس فريق الحج التنفيذي وليد رشيدي، أن الحجاج الاندنوسيين يلهجون بالدعاء إلى الله عز وجل أن يجزئ حكومة هذه البلاد المباركة وسعبها على ما يبذلونه من جهود لتوفير سبل الراحة والاستقرار للحجاج .// انتهى //16:39ت م0094