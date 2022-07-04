طريف 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسنفَّذَت أمانةُ منطقةِ الحدودِ الشماليةِ ممثلة ببلدية طريف خلال شهر يونيو الماضي أكثرَ من 534 زيارةً رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحال التجارية والمباني التي تحت الإنشاء والحفريات.وأوضحت بلدية طريف أن الجولاتِ والحَمَلَاتِ الرقابيةَ التي نفَّذَتها إدارةُ صحة البيئة بلغت أكثرَ من 154 جولةً، وأسفرت عن مصادرة 5 كجم من المواد الغذائية المتنوعة، ورصد مخالفتين، وتحرير 36 إنذارًا، فيما أُصدِرت وجُدِّدت 23 شهادةً صحيةً، بينما نفَّذَت إدارةُ الرُّخص أكثرَ من 380 زيارةً، ورصدت 43 مخالفةً ،وحرَّرت 145 إنذارًا، وطُبِّقَت بحقها الإجراءات النظامية، وتجديد 125 رخصةً فنيةً ومهنيةً.وأكَّدَت إزالةَ 2250 طنًّا من النفايات، و3800 م3 من الأنقاض. ونفَّذَ قسمُ الزراعة أعمال صيانة 820 م2 من المسطحات الخضراء، وزراعة 180 شتلةً، وكذلك معالجة 720 مترًا طوليًّا من دهانات الأرصفة والخطوط الأرضية، وصيانة 370 عمودَ إنارةٍ، وتغيير كشافات، وصيانة 23 من الألعاب المختلفة بالحدائق العامَّة للأطفال، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات وتنسيق المسطحات الخضراء, داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون بالإبلاغ الفوري عن أي ملحوظات أو مخالفات عبر مركز 940.// انتهى //16:40ت م0095