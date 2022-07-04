الرياض 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسكشفت دراسة علمية نشرتها مجلة "Journal of Infection and Public Health" المسجلة ضمن قواعد البيانات ISI عن تقدم المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي في معدل نشر البحوث العلمية المحكمة حول فايروس كورونا المستجد.جاء ذلك في دراسة تحليلية نشرتها المجلة لاستشاري وأستاذ مساعد قسم طب وجراحة العيون في المدينة الطبية الجامعية وكلية الطب بجامعة الملك سعودد. عبدالرحمن البلوشي، أجراها حول الدراسات التي عمل عليها باحثون سعوديون حول فايروس كورونا المستجد خلال المدة من شهر ديسمبر 2019 إلى شهر أكتوبر 2021 باستخدام قاعدة بيانات شبكة المعلومات Web of Science، وأظهرت النتائج أن المملكة حققت المرتبة 15 بين دول العالم والمرتبة 11 بعد التقييس بناءً على حجم السكان والناتج المحلي الإجمالي في عدد البحوث العلمية المنشورة حول فايروس كورونا.وأوضح الدكتور عبدالرحمن البلوشي أن جامعة الملك سعود نالت المرتبة الأولى من بين المنشآت الصحية والجامعات في المملكة من حيث عدد الدراسات المتعلقة بكورونا على المستويين المحلي والعربي، ويمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال الرابط التالي: ‏https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18.// انتهى //16:42ت م0096