الخرطوم 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في الخرطوم اليوم، بوفد من الأمم المتحدة، بحضور ممثلين لليونتامس وأعضاء من الكونجرس ووزارة الخارجية والسفارة الأمريكية بالخرطوم.واطلع الوزير والوفد على التحديات التي تواجه المدة الانتقالية والمجهودات التي تقوم بها قيادة الدولة لإحداث توافق بين الأطراف السودانية بهدف العودة إلى المسار الانتقالي.وأشار إلى أن ملف الشؤون الإنسانية ورعاية النازحين يحتاج إلى تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمجابهة المشاكل التي تكتنفه، لا سيما في جانب صعوبة توفير تمويل لتنفيذ برامج إعادة النازحين إلى مناطقهم.// انتهى //16:46ت م0097