بريدة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستشهد أسواق المواشي بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز منطقة القصيم هذه الأيام، نشاطًا كبيراً وحركة شرائية مزدهرة للأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يواكب الباعة وتجار المواشي الموسم بزيادة الطلب المتوقع وتفاوتاً نسبيًا في الأسعار.ورصدت "واس" في جولة ميدانية على عدد من الأسواق بالمنطقة، تفاوتاً في أسعار الأضاحي من عام لآخر بحسب وفرة المعروض من الأضاحي أو قلته، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار حاليًا للأضاحي من "النجدي" من 1200 ريال إلى 3000 ريال، بينما تتراوح أسعار "النعيمي" ما بين 1300 ريال إلى 2500 ريال, وتتراوح أسعار الحري ما بين 1000 ريال إلى 1800 ريال, فيما تتراوح أسعار الساكني من 1200 إلى 1600 ريال, وتصل أسعار البربري إلى 650 ريال.وفي لقاءات بعدد من مربي وتجار الماشية، أوضحوا أن المربين والتجار يربون طوال العام مواشيهم ويستعدون مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، الذي يعد موسمًا نشطاً لبيع المواش؛ لتعرض في أسواق المنطقة الأسبوعية وفي المحافظات الرئيسة، مبينين أن المشتري يمضي عادةً وقتًا كافيًا لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقت مبكر، وبسعر مناسب تجنباً لزحام الأيام الأخيرة.وتزدهر الحركة الشرائية للمواشي خلال هذه المدة بمنطقة القصيم في مدينة الانعام، حيث يقام بها مهرجان اضحيتي 43، بالإضافة إلى 35 سوقاً للماشية موزعة على مدينة بريدة ومحافظات ومراكز منطقة القصيم، بالإضافة إلى 27 مسلخاً جُهِّزت استعداداً للأضاحي خلال مدة عيد الأضحى المبارك.// انتهى //16:49ت م0099