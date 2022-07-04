طريف 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، حملة "أضحيتي" التوعوية التي تهدف للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية التمييز بين المواشي، تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك وأهمية الشعيرة لدى جميع المسلمين، وذلك في حديقة الإسكان بالمحافظة.وتتضمن الحملة التعريف بطرق اختيار الأضحية وضمان خلوها من الأمراض والطرق الصحيحة لحفظ اللحوم وسلامتها من التسمم، بالإضافة إلى حث المستفيدين على اختيار المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية؛ نظراً لما تتميز به من وجود طاقم مدرب وفق أعلى المعايير وأطباء بيطريين للتأكد من سلامة الذبائح حفاظاً على صحة الجميع.// انتهى //16:50ت م0100