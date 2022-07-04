منى 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسيقيس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" رحلة أداء الحج لعام 1443هـ، مستهدفاً قياس رضا حجاج بيت الله الحرام عن 55 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية، لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة خلال رحلة أدائهم الفريضة، وذلك لدعم الأجهزة العامة في تحسين خدماتها.وأكد المدير العام للمركز المهندس راشد بن عبدالله القعود أن قياس رحلة أداء الحج يأتي تحقيقاً لتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يحقق لهم أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأفاد القعود أن قياس رحلة أداء الحج يشمل 4 مدن وهي جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف، ويعتمد على أداتين هي الاستبيانات ( الميدانية والهاتفية والإلكترونية )، والمستفيد الخفي، وأن الخدمات الـ55 التي سيشملها القياس تنقسم إلى قسمين: خدمات حجاج الداخل وعددها 42 خدمة، وخدمات حجاج الخارج البالغ عددها 55 خدمة، وذلك في 6 مواقع بدءاً من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، والحرم المكي، والمشاعر المقدسة، والمواقيت، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحرم المدني، ومن خلال 5 مراحل تبدأ من إصدار تصريح الحج، والسفر لمكة المكرمة، وأداء مناسك الحج، والتنقل والخدمات المساندة، وتنتهي بالمغادرة من مكة المكرمة.وأوضح المدير العام لمركز أداء أن رحلة القياس لهذا العام قد جرت مواءمتها مع كافة الجهات المشاركة في رحلة أداء الحج لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يعمل على إصدار تقارير دورية من واقع تقييم المستفيدين للخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها، للإسهام في تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها وتحقيق رضا المستفيدين منها.// انتهى //16:52ت م0101