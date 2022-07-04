منى 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسسخرت stc حلولها الرقمية المبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال دعم وتمكين القطاعات العاملة في موسم الحج عبر توفير منظومة من الحلول الرقمية والخدمات تنوعت بين خدمات طبية وأمنية وخدمات مبتكرة للاتصالاتتهدف لتقديم أعلى مستوى جودة من خدمات الاتصالات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج بانسيابية ويسر .وتقدم stc عدد من الحلول الرقمية في موسم حج 1443 هـ، امتداداً للجهود التي تقدمها في دعم وتمكين القطاعات الحكومية ومنها الخدمات الطبية الرقمية كخدمة مراقبة المريض عن بعد و خدمة طبيب "الهولو دكتور"، لتوفير الاستشارات الطبية عن بُعد وذلك من خلال توصيل المريض بالطبيب مباشرة في مستشفى صحة الافتراضي كما تتضمن الكشف والتشخيص وصرف العلاج .إضافة إلى تقديم الخدمات الأمنية وخدمات المراقبة كأنظمة وشاشات المراقبة للشبكة والخدمات إضافة إلى طائرات الدرون لمراقبة حركة السير في المشاعر المقدسة.كما تقدم stc شاشة ذكية (Dashboard) كحل ابتكاري لمتابعة حالة البنية التحتية الرقمية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وللتأكد من ضمان جودة خدمات الاتصالات التي تقدمها في موسم حج 1443 هـ، حيث تعكس الشاشة قراءة مباشرة لتفاصيل البنية التحتية من معلومات عن تغطية الشبكة مما يسهل التعرف على أي مشاكل قد تحدث أثناء التشغيل وكيفية حلها.وتأتي الشاشة التفاعلية ضمن الخدمات التي تقدمها stc في موسم الحج لهذا العام 1443 هـ، تأكيداً على تقديم أفضل خدمات اتصالات لضمان تقديم تجربة مميزة ضيوف الرحمن واستكمالاً لاستعدادات stc لخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج والتي شملت تطوير 1754 برج من أبراج الاتصالاتوإنشاء 141 برج جديد وتوسعة 18 برج لاستيعاب التقنيات الحديثة و نشر 1942 نقطة wifi و زيادة مواقع التي تدعم الجيل الخامس إلى 863 موقعاً و تأمين 72 من العربات المتحركة لدعم التغطية والسعات وتجهيز 284 موقعاً للتغطية الداخلية في الحرمين والمشاعر المقدسة وتجهيز138 محطة لشبكة الاتصالات الحرجة لدعم القطاعات الحيوية من خلال خدمتي مناسك وميقات لتوفير اتصالات فورية وآمنة.وتأتي الحلول الرقمية والخدمات التي تقدمها stc امتداداً لجهودها في كل عام لضمان إثراء تجربة مميزة لضيوف الرحمن، بهدف تقديم أفضل الحلول الرقمية وخدمات الاتصالات في موسم الحج.// انتهى //16:54ت م0102