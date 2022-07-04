القاهرة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر593 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية، فيما تعاملات سوق الأسهم نحو 9ر624 مليون جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية /إيجي30/ بنسبة 59ر3% ليبلغ مستوى 74ر8685 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 57ر2% ليبلغ مستوى 76ر1655 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً الذى تراجع بنحو 89ر2% ليبلغ مستوى 59ر2435 نقطة.// انتهى //16:58ت م0103