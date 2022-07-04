الدمام 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسقال رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف: إن أولويات البحث والتطوير والابتكار التي أعلن عنها سمو ولي العهد ستساعد المملكة على تنويع القاعدة الاقتصادية وإنشاء قطاعات جديدة وتعزيز نمو القطاعات القائمة .وأوضح الدكتور محمد السقاف أن الإعلان عن هذه الأولويات يؤكد أن قطاع البحث والتطوير والابتكار يشغل مكانة مهمة بالنسبة لحكومتنا الرشيدة، وذلك لقدرته على فتح آفاق معرفية جديدة تخدم مسيرة التنمية وتحقق مستويات متميزة من التقدم .وأشار إلى أن الجامعة مهيأة لمواكبة هذه الأولويات، مبينًا أن أحد محاور التحول الإستراتيجي الذي تشهده هو إعادة هيكلة منظومتها البحثية بإنشاء مراكز بحثية جديدة بتخصصات حيوية تمكّن المملكة من المنافسة بقوة، وليس فقط المشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد .وأفاد أن الجامعة ستعمل من خلال منظومتها البحثية على تحقيق مستهدفات هذه الأولويات من خلال منظومة الأبحاث الجديدة في الجامعة، التي تشمل إنشاء أكثر من 20 مركزا بحثيا جديدا متعددة التخصصات في مجالات متقدمة وحيوية .وبيّن أن قائمة هذه المراكز تشمل المواد المبتكرة والأغشية والأمن المائي والتصنيع الرقمي والروبوتات الذكية ونظم الأمن الذكية والنقل ولوجستيات المستقبل وأبحاث البترول التكاملية والطاقة المتجددة وأنظمةالكهرباء والتكرير والكيماويات المتطورة والهيدروجين وتخزين الطاقة والإنشاءات ومواد البناء والاتصالات والاستشعار والمالية والاقتصاد الرقمي والبيئة والدراسات البحرية والتخطيط والدراسات الإستراتيجية .// انتهى //17:26ت م0106