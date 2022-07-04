صعدة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 34 طنًا و240 كيلوجراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1.920 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي .ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز على الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا والنازحين في مختلف المحافظات اليمنية دون تمييز .// انتهى //18:11ت م0114