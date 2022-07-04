باماكو 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع دعم وكفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم في مدن: باماكو، وكوليكو، وسيقو، وغاوو، وسيكاسو بجمهورية مالي، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مالي سعيد القحطاني، ومندوبة وزارة المرأة والطفل والمديرة الإقليمية للشؤون الاجتماعية السيدة ميمونة ديارا، والعمدة المنتدب للدائرة السادسة في العاصمة باماكو السيد أليكسي ديارا، ورئيس منظمة تاساغت الشريك المنفذ عبدالعزيز أغ الولي، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمة، وعدد من المسؤولين .كما سيجري خلال المشروع كفالة 1.000 يتيم وإعانتهم ودعمهم ماليا وتسديد رسومهم الدراسية، وتقديم دورة تدريبية في الخياطة لـ 195 امرأة من الأرامل وتوزيع مكائن خياطة لهن بعد تخرجهن من الدورة، وتوفير فرص عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمتخرجات .كما يقوم المشروع بتوزيع وتسليم 560 رأسا من الغنم على 112 أسرة بواقع خمسة رؤوس من الغنم لكل عائلة، لتعزيز الأسر اقتصاديًا وتوفير مشاريع مدرة للدخل لهم ضمن إطار الدعم المجتمعي وتحسين سبل العيش، ويستفيد من المشروع 1.317 فردًا، وأوضحت مندوبة وزارة المرأة والطفل والمديرة الإقليمية للشؤون الاجتماعية ميمونة ديارا أن مثل هذه المشاريع تسهم في دعم الأرامل والأيتام وتقديم المساعدات الأساسية لهم .فيما عبر العمدة المنتدب للدائرة السادسة في العاصمة باماكو أليكسي ديارا عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على وقوفهما الدائم إلى جانب أشقائهم في جمهورية مالي، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية .وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز الرامية إلى تحسين سبل العيش لفئات المجتمع المختلفة في الدول المتضررة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية .// انتهى //18:13ت م0115