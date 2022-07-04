جدة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واساستقبلت حديقة وممشى الأمير ماجد أكثر من 300 ألف زائر خلال موسم جدة 2022م ، التي شكلت نقطة جذب سياحية نظرا لما تتميز به من مرافق ومساحات وتصاميم وطاقة استيعابية.واحتضنت الحديقة العديد من الفعاليات المتنوعة، واستقطبت السكان والزائرين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، كما شكلت متنفساً مميزا يوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، حيث تعد الأكبر من نوعها على مستوى مدينة جدة، وأسهمت في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ورفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، فضلا عن احتضانها لمسرح مفتوح يحتوي على مدرج يستوعب أكثر من 1,000 متفرج، وأرض للفعاليات بمساحة 5.624 م2.يذكر أن حديقة وممشى الأمير ماجد أحد مشاريع أمانة جدة ضمن مبادرة أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م ، وتمثل أكبر حديقة عامة في جدة بمساحة تقدر بـ 130 ألف متر مربع، وتضم العديد من المرافق من مناطق ألعاب أطفال ومرافق حيوية ومسطحات خضراء ومناطق مخصصة لممارسة رياضة المشي ونافورة تفاعلية وغيرها من العناصر .// انتهى //18:16ت م0116