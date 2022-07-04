منى 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأعلنت "الصحة" عن إطلاق خدمات عيادة الاسنان المتنقلة والتابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي.وأوضحت الوزارة أن هذه العيادة تتمركز في موقع مستشفى طوارئ الحرم، وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443.وأشارت "الصحة" إلى أن أهمية هذه العيادة المتنقلة وموقعها بالمنطقة المركزية للحرم تأتي نظراً لمحدودية تقديم خدمات الرعاية الطبية للأسنان في بعض منشئات التجمع الصحي، وكذلك عدم توفرها في المنطقة المركزية للحرم، مما يضطر الحجاج في حال الاحتياج للخدمة التوجه لمناطق خارج منطقة الحرم، الأمر الذي يكبدهم عناء التنقل وصعوبة الحصول على الخدمة.وتأتي تلك الخدمات مواكبةً لأهداف "الصحة" في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول اليها، والرفع من كفاءة تقديمها لضيوف وزوار بيت الله الحرام.وتضم العيادة المتنقلة لخدمات الرعاية الصحية للأسنان 32 متخصصاً من الكوادر الطبية والتشغيلية، مزودة بكافة الإمكانات الحديثة على مدار الساعة طوال أيام موسم الحج مستهدفة المستفيدين للخدمة من الحجاج.// انتهى //18:18ت م0118